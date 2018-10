Urker drugssmokkelaar in Zweden veroordeeld tot 5 jaar cel

Verstopplek

Doodsbedreigingen

Op de zitting bracht K. in dat hij in een eerder stadium geld had geleend van een kennis om te investeren in zijn visbedrijf. Nadat hij dat bedrag echter vergokte in het casino kon hij de lening niet meer terugbetalen. Vervolgens zou K. door de geldschieter met de dood zijn bedreigd, waarbij hem werd aangeboden de schuld te voldoen door de drugs te smokkelen naar Noorwegen. De 23-jarige Urker zag geen andere uitweg en stemde in met het voorstel. Onderweg naar Scandinavië werden de broers op de grens van Denemarken naar Zweden opgepakt. K. heeft altijd benadrukt dat zijn 21-jarige broer niets van de smokkel wist. Hij werd in eerder stadium dan ook vrijgelaten.