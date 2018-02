Urker is de schakel tussen onderwereld en bovenwereld

De rechtbank in Amsterdam heeft woensdag het voorarrest van de 51-jarige Leendert R. uit Urk met 3 maanden verlengd. Volgens het Openbaar Ministerie is de voormalige speelautomatenhandelaar uit Urk financier en organisator van drugstransporten. Dat blijkt volgens het OM uit afgeluisterde telefoongesprekken waarin Leendert R. en twee andere verdachten vrijuit spraken over druggstransporten en vissers uit Urk.

R. ontkende dat hij er iets mee te maken heeft en verder zwijgt hij. Hij verdient zijn geld met een zalmrokerij, zei hij. R. zou samen met zijn bende ook achter het transport van 260 kilo cocaïne met de Urker kotter Z181 zitten. De rol van R. zou het regelen van Urker vissers zijn. Ook het voorarrest van de vissers die aan boord waren van dat schip, is door de rechtbank verlengd.

De 39-jarige Thomas W., de 39-jarige Klaas F.. waren in juni op de Urker kotter met een Poolse en een Montenegrijnse mede verdachte toen 13 zakken met cocaïne uit zee werden gevist. De coke werd in zee gegooid vanaf een containerschip. De tassen met drugs werden verstopt in de watertanks van de kotter.

Afgeluisterd

Op de kade in Harlingen was toen ook Leendert R.. Deze Urker projectontwikelaar zou de schakel tussen boven- en onderwereld zijn. De politie had telefoongesprekken van de groep afgeluisterd en en stond op de kade toen de kotter Z181 in Harlingen aankwam.

Niets gezien

De opvarenden houden allemaal vol dat zij niets hebben gezien. Niemand weet wie de tassen met drugs uit het water heeft gehaald, maar hun voorarrest is steeds verlengd.

In de rechtbank werden beelden bekeken wat de bemanningsleden hadden kunnen zien op het schip. Tijdens die behandeling werd duidelijk dat er genoeg plekken op het schip zijn waar het vrijwel onmogelijk is om naar buiten te kijken. Maar het OM gelooft de bemanning niet. De verklaring van de eigenaar van de kotter Johannes N. is erg belastend voor de mannen die aan boord waren. N. houdt zelf vol dat hij is bedreigd om mee te doen. De advocaten willen schipper Johannes N. daarover ondervragen maar N. beroept zich verder op zijn zwijgrecht. De rechtbank bepaalde toch dat er nog een keer vragen mogen worden gesteld.