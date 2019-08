Urker kapper Teun Föhn is een landelijk fenomeen: ‘Jullie zijn nog niet van me af’

Terwijl Teun (48) een vrouwelijke klant knipt, ligt zijn hondje Bink bij haar op schoot. ,,Hij houdt van blond haar en van borsten. Heeft ‘ie niet van mij’’, zegt de kapper met een grijns. Welkom in Adija - the art of beauty, de luxe salon van Teun Kapitein. Geen gebruikelijke bedrijfsnaam op Urk, maar Kapitein is dan ook geen gebruikelijke Urker. ,,Hij is niet van: doe maar normaal dan doe je al gek genoeg’’, zegt klant Anna Mazereeuw in de wachtruimte. Dat weten ze op Urk al jaren, maar nu ook in de rest van het land. Dankzij de serie ‘Urk!’ (SBS6). Een portret aan de hand van vijf thema’s.