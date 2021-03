Urker kerk claimt ‘geestelijke noodzaak’ voor massale dienst: is dat fair? ‘Denk er niet te licht over’

Door buitenstaanders wordt niet altijd begrepen waar het ‘moeten samenkomen’ voor gelovigen vandaan komt, stelt theoloog Leon van den Broeke. Volgens de hoofddocent Kerkrecht aan de Universiteit van Kampen schuilt die zogenoemde noodzaak in een bijbelpassage. ,,Daarin staat dat de onderlinge samenkomsten niet mogen worden verzuimd. Je kan je afvragen: wat is daar precies mee bedoeld in die tijd, in die context? Maar hier ligt een belangrijk deel van het punt dat de orthodoxen maken. Er moet niet te licht over worden gedacht.”