Urker kotter die muurvast lag voor de Deense kust na een week eindelijk losgetrokken

Dat het schip, de UK172, eindelijk bevrijd kon worden is te danken aan bergingsbedrijf Multraship uit Terneuzen. Het bedrijf reisde af nadat eerdere reddingspogingen mislukten. Maandag in de loop van de dag begon het zware werk voor de kust. Aanvankelijk leek het erop dat het niet zou lukken. Schipper Romkes had er in de loop van de avond geen vertrouwen meer in. Maar tegen de klok van tienen was het toch gelukt. Inmiddels vaart de kotter alweer een eindje uit de kust.