Urker krijgt taakstraf vanwege hulp aan ondergedoken boezemvriend na aanslag met vuurwerkbom

,,Hij zei steeds dat hij zich zou melden bij de politie’’, zei De W., voor de politierechter in Lelystad. Hij moest er voorkomen omdat hij zijn vriend in februari vorig jaar een paar dagen geholpen heeft door een bed-and-breakfast-adres te regelen en medicijnen te brengen. Het helpen van een voortvluchtige is strafbaar, tenzij het een familielid is. En dat is de boezemvriend van De W. nou eenmaal niet.