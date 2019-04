Urker Obstacle Challenge geschrapt

update - video Honderd Urker vissers in Straats­burg voor stemming over pulsvisse­rij: kinderen uit Urk zingen protest­lied

16 april Ruim honderd Urker vissers zijn aangekomen in Straatsburg, waar het Europees Parlement vandaag praat en stemt over het verbieden van de pulskorvisserij. In een allerlaatste poging een Europees verbod te voorkomen, hebben drie Nederlandse Europarlementariërs een verzoek ingediend voor een aparte stemming over de kwestie.