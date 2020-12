Urker opgepakt voor bedreiging burgemeester rond vuurwerkrellen

De politie heeft afgelopen weekend één man uit Urk opgepakt die rond de vuurwerkrellen in het dorp de burgemeester op social media heeft bedreigd. Burgemeester Cees van den Bos, die in oktober is gestart op Urk, heeft aangifte gedaan na de bedreiging.

Het is niet duidelijk wat de inhoud is van het bericht dat de verdachte heeft geplaatst. Van den Bos was maandagmiddag niet bereikbaar voor een reactie.

Handgranaten

De politie heeft afgelopen weekend 13 mannen, allemaal woonachtig op Urk, aangehouden rond de vuurwerkrellen in het dorp. Ook twee agenten hebben na de onrust op Urk zaterdagavond aangifte gedaan. ,,Er werd zwaar vuurwerk naar ze gegooid. Het leken wel handgranaten. Hier is iemand voor opgepakt”, zegt Ellen de Heer, woordvoerder van de politie Midden-Nederland. Bij de rellen zijn geen agenten gewond geraakt.

Naast het afsteken van zwaar vuurwerk en poging tot zware mishandeling zijn ook Urkers opgepakt voor brandstichting en belediging. Alle opgepakte mannen zijn volgens politiewoordvoerder Ellen de Heer meerderjarig. ,,De meesten zijn rond de 20 jaar. Eén opgepakte man is veertig jaar.”

Aanhouding Zwarte Piet

Op social media staan beelden van de aanhouding van een Zwarte Piet op pakjesavond op Urk. ,,Mensen die als Zwarte Piet gekleed zijn behandelen we niet anders als mensen in hun gewone kloffie”, zegt politiewoordvoerder De Heer. Het is onduidelijk of alle opgepakte verdachten weer vrij zijn.

Het is al weken erg onrustig op Urk op zaterdagavond. Een week eerder zijn er bij vuurwerkrellen op Urk twaalf mensen aangehouden. De verdachten moesten afgelopen weekend en de komende weekenden op vrijdag- en zaterdagavond in huis blijven. ,,We hebben gecontroleerd of ze thuis waren en dit was zo”, meldt De Heer.

Er waren afgelopen weekend strenge veiligheidsmaatregelen op Urk. Net als een week eerder mocht de politie preventief fouilleren en was er een samenscholingsverbod voor meer dan vier mensen. ,,Mensen voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis. Kinderen zijn angstig. Dit is Urk niet meer’’, vertelde burgemeester Van de Bos.

Bekijk hieronder beelden van de onrust op Urk van de afgelopen weken.