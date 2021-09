Urker politiek zit in haar maag met nazi-rel: ‘Ouders hebben grip op deze jongens al verloren’

,,Als het voor justitie zo gemakkelijk was om met de beelden die jongens op te pakken, dan hadden ze dat al gedaan,” zegt Jan Willem Bakker, fractievoorzitter van de SGP op Urk. Het is een lastige casus. En ja, wat moet je er als lokale politicus mee? ,,We zijn gebonden aan justitie, zo simpel is het. Iedereen verafschuwt wat deze kleine groep rotzakken heeft gedaan. Maar ik weiger te zeggen dat het om dé jongeren van Urk gaat, want dat is niet zo.”