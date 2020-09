Urker raadslid Keuter koninklijk onderscheiden bij haar afscheid

Wist zoon (32) van wethouder uit Urk van enorme drugspar­tij in zijn trailer?

17 augustus Ruim 400 kilo cocaïne en speed, ‘vakkundig’ verstopt in containers met dubbele bodems vol bloemen in een vrachtwagen. De chauffeur (32) uit Urk is opgepakt, na één van de grootste drugsvangsten van dit jaar in het Verenigd Koninkrijk. Wist hij, zoon van Urker wethouder Geert Post, van de drugspartij in zijn trailer?