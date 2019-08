Urker redders Jan en Jan gehuldigd voor redden theologiestudent

Een koele duik in 't Bovenwater in Lelystad? Doe maar niet, er zit blauwalg in het water

14:09 Van plan om lekker een verkoelende duik te nemen in recreatieplas 't Bovenwater in Lelystad? Doe maar even niet. Omgevingsdienst Flevoland waarschuwt voor blauwalg in het natuurwater tussen Lelystad, de Oostvaardersdijk en de Knardijk.