Urker scheepsbemiddelaar mikt op kwijtschelding boetes

Scheepspersoneelbemiddelaar Gerwil BV in Urk heeft goede hoop dat de Raad van State een al flink gekortwiekte vreemdelingenboete van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsnog zal kwijtschelden, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Daar vocht Louwe Hakvoort van Gerwil BV een na jaren procederen een tot 33.000 euro teruggebrachte boete van het ministerie aan. Aanvankelijk legde de minister Gerwil in 2016 een vreemdelingenboete van 144.000 euro op omdat hij achttien Filipijnse matrozen zonder tewerkstellingsvergunning (twv) op schepen aan het werk had.

'Onbegrijpelijk'

Hakvoort zei de boete onbegrijpelijk te vinden, omdat hij juist zijn best had gedaan om een crisissituatie in de binnenvaart op te lossen. ,,Door de handelwijze van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mijn vertrouwen in de overheid een flinke knauw opgelopen'', zei Hakvoort tijdens de hoger beroepszaak over de resterende boete.

Inval Arbeidsinspectie

De crisis ontstond in 2012 toen de Arbeidsinspectie een inval deed bij concurrerend uitzendbureau Gyron Crew. Die had een groot aantal Filippijnen ruim onder het minimumloon aan het werk gezet op tal van Nederlandse binnenvaartschepen. De Arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie (OM) betichtte Gyron van uitbuiting en zelfs mensenhandel. De top van het bedrijf draaide tijdelijk de bak in, zo’n tweehonderd matrozen zaten opeens zonder betaald werk en de schippers zaten zonder personeel. Daarop stapte Gerwil in het gat en nam de Filippijnen van Gyron over.

Geneuzel

Alleen van achttien matrozen bleek er naderhand wat mis te zijn met de tewerkstellingsvergunning (twv’s). In plaats van de problemen op te lossen, legde het ministerie Gerwil een boete van maar liefst 144.000 euro op. Later stelde de minister onder druk van rechterlijke uitspraken de boete fiks naar beneden bij tot 33.000 euro. Dat is minder, maar voor Hakvoort is het een principezaak. Hij vindt dat de overheid in deze alleen maar de regels heeft gebruikt om hem een poot uit te draaien.

Kanttekeningen

Tijdens de rechtszitting zette de Raad van State een groot aantal kritische kanttekeningen bij de boete. Zo bleek dat het UWV en de inspectie zelf niet altijd duidelijk waren over wat Hakvoort moest doen om zelf de juiste twv’s aan te vragen. Hakvoort ging ervan uit dat de achttien Filippijnen gewoon konden doorwerken onder de twv van Gyron Crew. Maar het ministerie meent dat Hakvoort zelf nieuwe twv’s had moeten aanvragen.

Hakvoort vindt het allemaal 'geneuzel' temeer hij zijn best heeft gedaan om in 2012 en 2013 een totaal stilvallen van de binnenvaart te voorkomen. Een beetje stank voor dank, zo ziet Hakvoort de boetes. Mocht de Raad van State de boete geheel kwijtschelden, dan is Hakvoort tevreden.