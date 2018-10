Urker visser André K. aangehouden in Eemshaven

André K. (50) uit Urk is vrijdagmiddag in de Eemshaven aangehouden door de politie. De visser zou worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Vincent Jalink in Diemen in 2016. Dat meldt het NRC.

De Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie (OM) bevestigen tegenover de Stentor dat er een verdachte is aangehouden in de liquidatiezaak Jalink, maar geven verder geen informatie over de identiteit van deze persoon. Volgens het NRC zou het echter gaan om André K.

Woensdagochtend deed de politie een inval in de woning van K., aan de Breezand op Urk. De Urker was naar eigen zeggen stomverbaasd. ,,Het is voor mij één groot raadsel", schreef hij donderdag in tekstberichten aan deze krant. ,,Ik weet echt niet wat justitie denkt te weten."

Op zee

K., die de afgelopen dagen op zee zat, liet aan deze krant weten vrijdag huiswaarts te keren. ,,Tot die tijd laat ik het allemaal gelaten over mij heenkomen. Ik wacht wel af wat justitie in petto heeft. Mijn naam is toch al kapot. Mensen verzinnen eigen verhalen en in dat opzicht wordt justitie hartelijk bedankt.''

André K. dook dit voorjaar op in het onderzoek naar het drugstransport met de Z181. Uit beelden van het Observatie Team is te zien hoe hij Urker Klaas F. afzet bij de drugskotter. F. was een van de bemanningsleden ten tijde van de smokkel. Hij is al eerder samen met de uitvoerders veroordeeld tot drie jaar cel voor zijn aandeel in het transport.