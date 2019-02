Urker vissers: ‘Het was pulsen of kapotgaan’

Het zijn onzekere tijden voor de ruim tachtig Nederlandse pulsvissers, waarvan twintig kotters Urk als thuisbasis hebben. De helft van de vissers mag van Brussel nog tot 2021 blijven ‘pulsen’ (vis vangen met elektrische schokjes), de anderen zijn aan de goden overgeleverd. Hun vergunning verloopt in april. Toont Europa coulance, is het delen van de vergunningen die tot 2021 gelden een oplossing? Of biedt de aloude boomkor, waarbij vissers sleepnetten over de zeebodem halen, opnieuw uitkomst? Jacob van Urk - van de UK158, vier bemanningsleden - waande zich de afgelopen dagen in een rollercoaster. Actievoeren in Den Haag op dinsdag, woensdag de traditionele biddag op Urk en diezelfde avond het slechte nieuws uit Straatsburg, waarna het op donderdag reacties regende van bezorgde vissermannen. Van Urk is namelijk ook regiobestuurder van branchevereniging VisNed. ,,We gaan zware tijden tegemoet, dat is een ding dat zeker is.’’