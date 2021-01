Urker vissers mijden Britse wateren: ‘Het zekere voor het onzekere’

Geen rellen op Urk, wel uitgebran­de auto’s, ontplofte prullenbak­ken en urenlang vuurwerk: ‘Ze halen het gewoon uit Duitsland’

1 januari De sfeer is af en toe grimmig, maar rellen blijven uit tijdens de jaarwisseling op Urk. Van het vuurwerkverbod is niets te merken in het vissersdorp. Urenlang gaan jongeren los op straat ,,Via een achterdeur komt het vuurwerk toch wel het dorp in.’’