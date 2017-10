Urker voetbalclub weert 'kakkers' van tribune

Voormalig wethouder Urk legt bur­ge­mees­ter­schap neer vanwege ziekte

28 oktober Ben Visser, de burgemeester van Scherpenzeel, heeft op advies van zijn huisarts zijn werk neergelegd. De burgemeester meldt dit in een interne brief aan de gemeenteraad, het college van B&W en medewerkers van de gemeente. Visser was tot 2013 wethouder op Urk en werd daarna burgemeester in de gemeente in de Veluwse Vallei