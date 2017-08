Urker vrijgesproken van aanranding en mishandeling

De 35-jarige Randolf J. uit Urk is donderdag vrijgesproken van aanranding en mishandeling. De politierechter in Zutphen vond dat er onvoldoende bewijs was dat hij een vrouw uit Elburg seksueel heeft misbruikt.

De vrouw had aangifte tegen J. gedaan omdat hij haar broek en onderbroek naar beneden had getrokken in een café in Elburg. Haar vriend deed aangifte van mishandeling omdat J. hem vervolgens bij de nek zou hebben gegrepen.

Bij de politierechter in Zutphen verklaarde J. dat hij inderdaad de broek van de vrouw naar beneden had getrokken. ,,Ze pakte mijn petje af en wilde deze niet teruggeven. Ik heb toen aan haar kleren getrokken met het idee oog om oog tand om tand.''

Volgens de Urker was het nooit zijn bedoeling om haar in haar blote billen te zetten en haar daarmee voor schut te zetten. ,,Het was niet zo slim. Ik had gewoon weg moeten lopen.''

Worsteling

Haar vriend werd zo kwaad om die gebeurtenis dat er een worsteling ontstond. Hij verklaarde bij de politie dat J. hem bij zijn keel had gegrepen. Randolf verklaarde donderdag iets anders. ,,Ik heb hem een zet gegeven en hem op borsthoogte geraakt, maar ik heb hem niet zijn keel gegrepen.''

Volgens de officier van justitie konden de camerabeelden geen uitsluitsel geven. ,,Je ziet wel dat er een opstootje is, maar ik kan er geen duidelijke handelingen op zien.'' Hij liet weten dat het voor J. pleitte dat hij op zitting verscheen en zijn verhaal deed. ,,U komt oprecht over. Ik denk niet dat u toneel speelt.''

Onvoldoende bewijs

Volgens hem was er onvoldoende bewijs voor de mishandeling en had J. absoluut geen seksuele bedoelingen toen hij de broek van de vrouw naar beneden trok. ,,Aanranding is in dit geval een te groot woord.''