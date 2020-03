Urker Wim Koster zocht de hele nacht naar zijn omgebrachte stiefzoon, nu zoekt hij anderen

Waar is Dirk? Het is 17 november 2009, de avond is gevallen, en de 14-jarige stiefzoon van Wim Koster (44) is nog steeds niet thuis. Dirk moet oppassen bij zijn tante, maar is spoorloos. Koster en zijn vrouw Marian maken zich zorgen. Wegblijven zonder bericht, dat is niks voor Dirk. Ze lopen door de buurt, houden social media in de gaten (op dat moment alleen nog MSN en Hyves), maar de jongen meldt zich niet. Rond tien uur belt zijn vrouw de politie en trekt Koster zijn jas weer aan: hij gaat uitgebreider zoeken. Samen met zijn vrienden Auke van Slooten (40) en Jan Pieter de Boer (53).