Urker zangeres Geke klaagt over hitte in bus Connexxion: ‘Die bussen zijn gewoon de hel’

Volgens de bekende Urkse zangeres is er vaak iets mis met de airco in de bussen van de streekvervoerder. Dat is vervelend voor de passagiers, maar misschien nog wel schadelijker voor het concentratievermogen van de chauffeurs.

Onveilig

,,Het is onveilig, een chauffeur kan niet goed worden’’, stelt Van der Sloot in een brief aan Connexxion, het bedrijf dat in Regio IJsselmond het busvervoer verzorgt. ,,Dit kan zo niet langer, hier vallen doden.’’

Van der Sloot neemt het nu op voor de chauffeurs, die volgens haar niet durven te klagen bij hun werkgever. ,,Ze zijn bang voor hun baan.’’

Geen klachten

Herman de Gooijer van Connexxion zegt dat er geen grote klachten over de ontbrekende airco bekend zijn bij de busvervoerder. ,,De airco wordt bij het periodieke onderhoud altijd gecontroleerd. Als een bus onverhoopt toch problemen heeft met de airco ruilt de chauffeur deze om.’’

Geke van der Sloot stelt dat dat niet waar is. ,,Er zijn te weinig monteurs om de airco op peil te houden.’’ Met meer dan veertig jaar reizen per openbaar vervoer stelt ze de nodige ervaringen te hebben met de airco in bussen. ,,Vroeger had je geen airco in bussen, maar toen had je nog van die luiken bovenin, dan tochtte het lekker door. Maar sinds ze bussen bouwen met airco, hebben ze die luiken eruit gelaten. Als je zo een hond vervoert...’’

Airco

Connexxion-woordvoerder Herman de Gooijer erkent dat de luiken en de ramen in de bussen niet meer open kunnen. ,,Omdat daardoor de werking van de airco negatief wordt beïnvloed.’’ Bij busmaatschappij Connexxion zijn geen klachten bekend van personeel dat klaagde over het gebrek aan of te slecht functionerende airco.

,,Als die niet functioneert, hoort onze vestigingsmanager dat direct van de chauffeurs. Mocht er inderdaad een bus tussen zitten met een storing, dan wordt die direct omgeruild’’, bezweert Herman de Gooijer. ,,Nu we de zomerdienst rijden kan dat ook.’’

Van der Sloot heeft haar brief inmiddels opgestuurd naar Connexxion, en zelfs voorgelezen aan een zwetende buschauffeur. ,,Die zei zelfs nog; namens de buschauffeurs, hartelijk bedankt.’’

Connexxion geeft aan de op de lijn Urk-Emmeloord gebruikte bus nog eens extra te checken op het werken van de airco zo gauw deze bus weer voor periodiek onderhoud in de werkplaats komt. Herman de Gooijer van Connexxion is echter niets bekend van specifieke klachten op deze lijn. ,,Chauffeurs die de hele dag in de bus zitten, hebben daar ook last van. En een chauffeur trekt dan wel aan de bel.’’