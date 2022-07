Urkers blokkeren A6: brandweer rukt uit voor brandje in middenberm

Dat het om Urkers gaat is te zien aan de vlaggen van hun woonplaats waarmee ze zwaaien. Een aantal van hen heeft ook fakkels meegenomen, waarvan er eentje in de berm belandde. Er ontstond kort een brandje in de middenberm dat door de politie kon worden gedoofd, maar later toch weer oplaaide. De brandweer maakte even later aan de vlammen een definitief einde.