Urkers nuchter, maar waakzaam na zoveelste brand in korte tijd: 'Het kan ook bij jou gebeuren'

Na eerdere container- en autobranden was het afgelopen maandagavond raak aan de Vormtweg, waar een baal hooi in vlammen opging. Ondanks de opeenstapeling van incidenten zijn de branden niet het gesprek van de dag in winkelcentrum Urkerhard, zegt personeel van de diverse winkels. ,,Misschien dat mensen het er 's avonds of bij de koffie over hebben, maar hier in de winkel niet", zeggen ze bij slagerij Brouwer. ,,Met collega's heb je het er wel over, dat je denkt dat het een pyromaan is. Maar verder leef je gewoon door, tot het misschien bij jezelf gebeurt."