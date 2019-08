Urkers vieren massaal vakantie op de camping in... Urk

Video Urker kapper Teun Föhn is een landelijk fenomeen: ‘Jullie zijn nog niet van me af’

2 augustus Al jaren een fenomeen op Urk, dankzij de realityserie ‘Urk!’ nu ook in de rest van het land: kapper Teun Kapitein, beter bekend als Teun Föhn - Urker humor. Hij is openlijk homo, besteedt veel aandacht aan zijn uiterlijk en is daarmee een bijzondere verschijning in het vissersdorp. ,,Om een man te ontmoeten, moet ik buiten het dorp vissen.’’