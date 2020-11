Vader van 7 kinderen uit Urk slaat met viskotter bijna te pletter op havendam: ‘Zag de dood in de ogen’

Urk speculeert en smoest: wie is toch dat foute raadslid?

30 oktober ‘Wie is de prominente politieke figuur op Urk die banden zou hebben met een criminele bende?’ Het is dé vraag die dezer dagen het meest gesteld wordt in het dorp. Ook de politie begint nu een onderzoek naar om wie het dan zou gaan en óf die banden er inderdaad zijn. Op Urk zoemt de naam van één raadslid hardnekkig rond. De ondernemer annex politicus wil er niets over zeggen tegen de Stentor.