Van der Lee op Urk schat schade na brand op zeker een miljoen euro

Het bedrijf werd woensdagochtend getroffen door een uitslaande brand, waarbij een opslagloods in vlammen opging. ,,Maar voor ons zitten de meeste kosten waarschijnlijk in de gevolgschade. Het paneren en frituren ligt zeker twee tot zes weken stil. Dat zijn gederfde inkomsten en als het te lang duurt misschien zelfs het verlies van klanten."

De dag na de grote brand wordt de telefoon bij het visverwerkingsbedrijf opgenomen alsof er niets aan de hand is. Er is bij Van der Lee donderdag dan ook alweer volop bedrijvigheid. Ja, de productielijn ligt stil, maar dat betekent niet dat er niets te doen is. De productiemedewerkers die normaliter de vis paneren of frituren komen op andere afdelingen ook prima van pas.

Een deel van de productie is uitbesteed, zegt Van der Lee. ,,Andere visverwerkende bedrijven hebben gezegd dat we bij hen terecht kunnen. Daar maken we gebruik van. Het is op Urk toch ons kent ons."