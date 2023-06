Vanmiddag kans op lichte regen op Urk

MET VIDEO Tijdens verhuizen voelt nieuwe huurder dat er iets goed mis is met zijn woonboot in Zwolle: ‘Net op tijd’

Bepaald geen goed begin in je nieuwe huis. Door een lek loopt aan het eind van de middag water naar binnen in een woonboot in Zwolle. En dat net tijdens het verhuizen. Pompen of verzuipen, voor het stulpje. ,,Het had niet veel langer moeten duren.”