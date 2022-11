Veel Urkers klagen over zwaar vuurwerk in het dorp: ‘Ouderen zijn bang, kinderen ook’

Veel Urkers hebben last van van zwaar vuurwerk dat wordt afgestoken in het dorp. Het is reden voor de gemeente en de politie om controles te houden, in een poging om een illegale lading te onderscheppen. ,,Ouderen zijn bang, kinderen ook, mensen in de rouw hebben er last van en mensen met een verstandelijke beperking weten niet wat er aan de hand is.’’