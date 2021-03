Veelbesproken boek over Urk genomineerd voor prijs

Onderzoek naar vermeende lijntjes tussen criminele bende en prominente politicus op Urk

29 oktober Er komt een onderzoek naar de vermeende relatie tussen een criminele organisatie en een prominente politicus op Urk. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Urk willen duidelijkheid of deze suggestie in een vorig jaar zomer verschenen ‘geheim concept’ van een rapport over ondermijning op Urk juist is.