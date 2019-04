Veiling dregteam Urk voor eigen dak boven het hoofd

Urk blij met ambulance­post, maar zorgen over de zorg blijven

16:39 Urk is blij met een ambulance permanent onder handbereik, als goedmaker voor het verdwijnen van 24-uurs spoedzorg in het ziekenhuis in Lelystad. Een door griep gevelde wethouder Freek Brouwer kwam gisterochtend even van zijn bed naar de ambulancepost om dat te benadrukken, met taart en een beeldje dat zorg en liefde symboliseert. Dat laat onverlet dat er nog steeds grote zorgen zijn over de zorg op Urk. Met name de acute verloskunde is er volgens deskundigen sub standard, oftewel: onder de maat.