Verdachte (21) van teststraat-brand op Urk weer op vrije voeten

Hoe groot de schade aan de Urker testraat exact is, wil de GGD niet zeggen. ,,We gaan niet in op bedragen en ramingen, we zijn erover in contact met onze verzekeraar. Dus dat loopt”, stelt woordvoerder Sven van der Burg.

Of er een nieuwe teststraat op Urk komt is ook nog niet duidelijk. Het uitgangspunt van de GGD is in elk geval dat ze ook in het vissersdorp willen testen. ,,Maar de wijze waarop en de voorwaarden waaronder we dit eventueel weer gaan doen, daarover zijn we in gesprek met de gemeente. Urkers die zich willen laten testen zijn tot die tijd welkom op de teststraat in Emmeloord.”