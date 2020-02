Verdachte vuurwerkaanslag Bert van H. uit Urk na lange zoektocht aangehouden

VIDEOVerdachte Bert van H. uit Urk is dinsdagmorgen in alle vroegte aangehouden. Dat meldt de politie zojuist.

Naar aanleiding van het onderzoek naar de explosie op de Golfoploop afgelopen november op Urk werd hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. Van H. is overgebracht naar het politiebureau voor de voorgeleiding. Waar de Urker is aangehouden, is nog niet bekend.

Explosief

In januari deelde de politie zijn naam en foto in de hoop dat hij uit zijn schuilplaats zou kruipen om zichzelf te melden. Op Urk ging vorige maand het gerucht dat de inwoner van Espel in het buitenland zat.

Van H. wordt ervan verdacht dat hij op 3 november een explosief bij een huis aan de Golfoploop naar binnen schoof. Daarbij vielen geen gewonden, maar de schade was groot. De muren zijn ontzet en ook in de garage zijn scheuren zichtbaar. Het huis is onbewoonbaar verklaard en het gezin verblijft noodgedwongen elders.

Een eerste verdachte is in december aangehouden.

Eerdere inval

De politie deed afgelopen donderdag nog een inval bij het bedrijf van Van H. De deur zat op slot, terwijl er medewerkers in het pand aanwezig waren. Daarop besloot de politie de deur te forceren door een ruit in te slaan. De aanwezigen in het pand verstopten zich niet. Op de eerste verdieping hing een man uit het raam die iets naar de politie riep, ook schreeuwde iemand dat hij een sleutel had.

Mensen die Van H. onderdak hebben geboden, zijn voor de politie zijn ook strafbaar. Dat benadrukt de politie, omdat zij vermoeden dat er mensen zijn die Van H. helpen zich te verschuilen. ,,Iemand moet weten waar hij is.”

De politie roept mensen op om de berichten die gedeeld zijn over zijn identiteit te verwijderen.