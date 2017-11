VerhalenArk in haven van Urk ook op zondag open?

Eigenaar Aad Peters twijfelt nog of hij de VerhalenArk ook op zondag opent. In een persbericht staat dat de ark dagelijks te bezichtigen is. ,,Kijk, niet iedereen gaat op zondag naar de kerk'', zegt Peters, die bekend werd door zijn educatieve tv-programma's en als Bulletje in de Mini-Playbackshow. ,,Als je toch iets van de bijbel wilt weten dan ben je hier op de goede plek. Ik zie niet in waarom dat niet op zondag kan. Maar als er veel gedoe over komt dan blijven we dicht. Ik wil deze week met een aantal Urkers in gesprek om het voor te leggen.''

Elburg

Het is de tweede keer dat de ark in Urk aan de kade ligt, in 2008 kon het dorp het 70 meter lange schip voor het eerst bewonderen. Volgens Peters, die de ark in 2010 overnam, is er in de tussentijd veel veranderd. ,,Voorheen waren het vooral plastic dieren en Bijbelteksten. Wij hebben er een interactieve tentoonstelling van gemaakt.''

Bijbelverhalen

Drie maanden Urk, is dat niet lang? Klopt, zegt Peters. Maar er is een praktische reden voor. Hij is al maanden bezig om in Elburg de grootste overdekte tentoonstelling van zandsculpturen in Europa neer te zetten. Oftewel, Bijbelverhalen in zand verteld. Hij hoopt deze permanente expositie in enkele fabriekshallen aan de haven in het voorjaar te openen. Omdat hij veel in Elburg aan het werk is, wil hij de ark in de buurt hebben en de komende maanden niet verplaatsen. ,,Daarom blijft 'ie deze winter lekker in de haven van Urk liggen.''