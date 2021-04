Verslagenheid na uitspraak pulsvisserij: ‘Dit gaat familiebedrijven de kop kosten’

‘Er mag niks’, en dus smeet Klaas Johannes B. (20) glas en stenen naar hulpverle­ners tijdens rellen op Urk

14 april Het was de dag dat de avondklok inging in Nederland. Een grote groep van 50 tot 75 jongeren verzamelde zich uit protest in het centrum van Urk. De boze jeugd bekogelde politie en brandweer met zwaar vuurwerk, glazen flessen en stenen. Een GGD-teststraat in de haven ging in vlammen op. Urker Klaas Johannes B. (20) was erbij. Hij moest zich daarom vandaag melden bij de rechter.