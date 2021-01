Visafslag op Urk beleeft topjaar met recordomzet: wel minder vis gevangen

In 2020 lag de omzet enkele tienduizenden euro’s hoger dan een jaar eerder. De hoeveelheid gevangen vis is een stuk minder dan de voorgaande jaren. In 2019 is er nog 873.000 kilo vis verhandeld via de IJsselmeervisafslag op Urk. Afgelopen jaar was dit nog zo’n 787.000 kilo vis.

Stijging prijzen

Van de meeste vissoorten is er afgelopen jaar minder gevangen. Van paling, krab en rode baars is wel meer gevangen. In 2019 werd nog 35.000 kilo rode baars aangevoerd. In 2020 was dit ruim 54.000 kilo. Omdat de aanvoer van alle vissoorten minder was, zijn de gemiddelde prijzen gestegen.

Gemeente Urk, dat afgelopen jaren als exploitant heeft geïnvesteerd in onder meer de koelinstallatie en weegapparatuur, is blij met de omzetcijfers. ,,We steunen als gemeente Urk de IJsselmeervissers door dik en dun. Ondanks alle beperkingen geloven we in een goede toekomst voor de IJsselmeervisserij”, zegt wethouder Nathanaël Middelkoop.