Vissers op Urk maken zich grote zorgen: ‘Alles wordt kapot gemaakt’

Twintig tot dertig miljoen euro verlies schrijft de Nederlandse kottervloot in de eerste acht maanden van dit jaar. Voor Urk een zware slag, want de Urkers hebben een belangrijk aandeel in de vloot. Tientallen vissers gooien er het bijltje bij neer. Maar thuiszitten? Dat nooit.