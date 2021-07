Vissers Urk kunnen zaterdag coronavaccin zonder afspraak halen

Burgemees­ter van Urk langer uit de running door ziekte, Ineke Bakker keert terug als waarnemer

10 juni Het herstel van burgemeester Cees van den Bos van Urk duurt langer dan verwacht. Ineke Bakker is donderdagmorgen benoemd tot zijn waarnemer. Zij is geen onbekende in het vissersdorp, tot de komst van Van den Bos in 2020 was ze ook al waarnemer op Urk.