Vogels komen om bij schuurbrand op Urk

Urk stopt in een uurtje tijd ruim 100.000 euro in de collecte­bus voor het goede doel

25 december De jaarlijkse kerstcollecte op Urk heeft dit jaar ruim 104.000 euro opgebracht. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Het bedrag, dat in een uur tijd is ingezameld, is bestemd voor een tiental projecten in Ethiopië en Eritrea.