Volksbank moet zaken blijven doen met veroordeelde Urker

VIDEO Investe­ring van 300 miljoen in energienet maakt nu nieuwe windmolens en zonnepar­ken mogelijk in Oost-Nederland

29 januari Enexis en Alliander investeren dit jaar opgeteld zo’n 300 miljoen euro in uitbreiding van energienetten in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Dat is nodig omdat het elektriciteitsnet de explosieve groei van zonnevelden en windparken niet aankan. Veel projecten liggen stil. De twee netbeheerders zoeken steeds naar ‘slimme oplossingen’.