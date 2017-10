Voormalig wethouder Urk legt burgemeesterschap neer vanwege ziekte

De Commissaris van de Koning van Gelderland, Clemens Cornielje, bevestigt via een woordvoerder dat de burgemeester in overleg zijn taken tijdelijk heeft neergelegd.

De burgemeester kampt, zo schrijft hij in de brief, al langere tijd met gezondheidsklachten. De 36-jarige Visser heeft geprobeerd om door te werken, maar dit bleek niet meer mogelijk. In overleg met de Commissaris van de Koning heeft de burgervader besloten om zich ziek te melden. Visser noemt dit in de brief ‘een ingrijpend besluit’. Wat hij precies mankeert, wordt in de brief niet vermeld.