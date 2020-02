Vraagtekens op Urk over schuilplaats Bert van H. ‘Maar fijn dat hij vastzit’

In alle vroegte wordt Bert van H. dinsdagochtend van zijn bed gelicht. Bijna twee maanden heeft de politie gezocht naar de inwoner van Espel, maar hij blijkt op Urk verstopt te zitten. Mogelijk zelfs in het oude dorp met z’n smalle steegjes, het hart van de vissersplaats. Althans, dat verhaal gaat rond op Urk. Waar precies, dat is niet bekend. Bijzonder is het wel. Juist op Urk werd op 3 november immers een explosief - waarschijnlijk gemaakt van vuurwerk - bij een woning naar binnen geschoven. Bert van H. is één van de twee verdachten. Schuldig of niet, hij hield zich wel verborgen op korte afstand van de plaats delict.