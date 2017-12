Vrijspraak na ramkraak CameraNu op Urk

In augustus 2016 boorde zich een auto in de gevel van de fotografiewinkel aan het Spijk. Het ging om een Ford Galaxy. Die werd twee dagen eerder in Amsterdam gestolen en in maart 2017 is gezien dat de Litouwer tankte met de auto. De verdenking was dat de Litouwer dader was van de ramkraak. Daarvoor bleek onvoldoende bewijs te zijn. Dat constateerde de officier van justitie al en de rechtbank bevestigde dat.