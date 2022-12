Vrouw (56) die bekneld raakte in machine op Urk overleden

Het leven van de vrouw hing sinds maandag, toen zij in zeer zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Zwolle werd gebracht, aan een zijden draadje. Zij moest op de werkvloer al gereanimeerd worden, nadat ze tijdens schoonmaakwerkzaamheden in een roterend onderdeel van een sorteermachine vast was komen te zitten. Hulpdiensten rukten massaal uit om de vrouw bij te staan. Ook een arts van de traumahelikopter verleende bijstand. Uiteindelijk mocht het niet baten en is ze vanmiddag in het ziekenhuis overleden.