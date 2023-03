Vrouw uit Urk wordt wakker van motorgeluid en ziet ineens dat haar auto is gestolen

De eigenaresse, wonend aan de Pyramideweg, belde direct de politie met de melding dat haar RAV4 gestolen was. ,,Na een korte zoektocht konden wij in de buurt een 44-jarige man aanhouden. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats”, laten wijkagenten weten.

De man is aangetroffen in een andere auto, vlak bij de gestolen Toyota. ,,We denken dat hij niet alleen was, omdat hij zelf met de auto was gekomen.” In dat voertuig zijn nog meer gestolen kentekenplaten gevonden. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien zich te melden.