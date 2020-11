Vuurwerk, verkleedkleren en heel veel politie: hoe de zaterdagavond op Urk opnieuw ontspoort

Video Brandweer op Urk baalt van rol oudere inwoners bij vuurwerk­rel­len

23 november De brandweer op Urk is niet te spreken over de rol van oudere inwoners bij de vuurwerkrellen in het dorp zaterdagavond. Een grote groep jongeren stak zwaar vuurwerk af en gooide dit naar de hulpdiensten, maar ook ouderen hebben zich volgens de brandweer niet van hun goede kant laten zien.