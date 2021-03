VVD eist opheldering over geweld tegen journalisten op Urk

Check jouw plaats KAART | Aantal coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland stijgt verder ondanks daling in IJsselland

12 maart Hoewel landelijk gezien het aantal coronabesmettingen het afgelopen etmaal flink is gestegen, is dat juist niet het geval in de veiligheidsregio IJsselland. Opmerkelijk is dat juist in dat gebied ook vandaag weer het enige échte zorgenkindje te vinden is: Zwartewaterland.