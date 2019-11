Waarnemend burgemeester Bakker: ‘Gezonken vissersboot drama voor Urk’

Duikactie naar vermiste Urker kotter vandaag niet mogelijk vanwege slecht weer

12:50 Een duikactie naar de vissersboot is vandaag vanwege het slechte weer en de hoge golven volgens De Kustwacht niet mogelijk. Ook morgen is de kans klein dat duikers het water in kunnen omdat dan ook slecht weer wordt voorspeld. ,,We gaan ervan uit dat dit zaterdag pas kan”, aldus een woordvoerder van De Kustwacht.