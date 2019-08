Waarschuwing voor blauwalg bij strand Urk

Urk maakt jeugd warm voor kleder­dracht met nationale dag

16 augustus Voor de tweede keer in de geschiedenis is de ‘Nationale Dag van de Klederdracht’ op Urk. Deelnemers uit het hele land komen dan naar het voormalige eiland om kennis en kunde te delen en te showen: ,,We hopen dat de jongere generatie dit in stand kan houden.’’