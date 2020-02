Wakkere buurman handelt snel, brandweer voorkomt uitslaande brand in pand op Urk

Pallets met karton

Volgens de brandweer ontstond de brand in de meterkast van het pand, hoe is nog onduidelijk. Doordat de brand op tijd werd ontdekt en de brandweer snel ter plekke was, is een grote uitslaande brand voorkomen. In de loods stonden vele pallets met karton opgeslagen. Als dat vlam had gevat was de loods niet gespaard gebleven, aldus de brandweer.