Was de ‘vuurwerkbom’ op Urk bedoeld voor de buren?

Van buiten is er weinig te zien, van binnen is de schade enorm. Wonder boven wonder raakte niemand gewond in de woning op Urk waar zondagmorgen een explosief door de brievenbus werd geduwd. De ‘bom’ was mogelijk voor de buren bedoeld.

Bewoner Jan Bos is stellig: ,,Dit was niet voor mij’’. Voor wie dan wel? Een buurvrouw denkt dat zij het doelwit was, zegt hij. ,,Zij had op Facebook iets negatiefs geschreven over vuurwerk. Daar kwamen veel reacties op. Mensen waren het er niet mee eens.’’ De buurvrouw, die zondagmorgen niet thuis is, vermoedt dat de vuurwerkbom een reactie is op haar anti-vuurwerkbericht, aldus Bos. Ze heeft het inmiddels verwijderd.

Vuurwerklucht

Was er sprake van een vuurwerkbom? Volgens de politie heeft het er alle schijn van, maar het onderzoek is nog niet afgerond. Bos denkt van wel. ,,Het ruikt in mijn huis naar kruit, een vuurwerklucht’’. ,,Het verhaal circuleert, ja’’, zegt een politiewoordvoerster. ,,Het is een mogelijkheid die we onderzoeken.’’

Quote De deur in de hal is tegen het plafond geklapt en ligt nu bij de achterdeur Jan Bos, Gedupeerde

Even na half drie schrok Bos wakker van een harde knal. Hij bedacht zich geen moment en vluchtte de straat op met zijn vrouw en twee kinderen. ,,Er is iets door de brievenbus gegooid’’, zegt Bos uren later. ,,Van buiten zie je weinig, ja, binnen liggen alle deuren eruit. Ook op de eerste verdieping. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt. De deur in de hal is tegen het plafond geklapt en ligt nu bij de achterdeur. Vijftien dakpannen liggen in mijn achtertuin. Ik ben nog niet in de badkamer geweest, maar die zal ook wel naar de filistijnen zijn.’’

Gelaten

En nu? Hij kan het nog niet zeggen. ,,Ik hoop maar dat we snel weer terug kunnen naar ons huis’’. Voorlopig moet het gezin elders wonen. ,,Het zal wel familie worden’’. Hij reageert gelaten. ,,Ik kan nog niet zeggen hoe ik me voel. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt’’.

Buurman Evert de Vries heeft de familie Bos ‘s nachts opgevangen. Hij zat rechtop in bed na de knal. ,,Ik keek uit het raam en zag zwarte rookwolken, ik dacht eerst aan een ontplofte accu.’’ Tweede gedachte: een gasexplosie. Daar hebben ze op Urk ervaring mee, in 2016 werd hierdoor een rijtje woningen verwoest. ,,Maar de meterkast zit er nog in, dus dat kan het niet zijn.’’

Het is een aanslag, zegt hij. ,,Wie doet dit nou? Ik woon hier 16 jaar, dit is een rustige, sociale buurt met veel kinderen. De schrik zit er goed in’’.