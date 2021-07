Wat is het geheim van Urk, het beste jongetje van de coronaklas? ‘We eten hier veel vis’

‘Beschadig­de’ Urker schaamt zich over verwoesten teststraat: ‘Ik ben niet heilig, maar dit was uitzonder­lijk’

7 juli Gebeurde het in een opwelling of was het verwoesten van de GGD-teststraat op Urk zorgvuldig gepland? De hoofdrolspelers in deze zaak geven tegengestelde verklaringen. Feit is dat deze Fokke V. en zijn minderjarige neef zich in de keet hebben gewurmd om de boel in brand te steken. ,,Ik vond het mooi om te zien dat iedereen stond te juichen.’’