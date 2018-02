Waterleidingbreuk veroorzaakt sinkhole op Urk

Coalitie zegt vertrouwen in Flevolandse gedeputeerde Ad Meijer op

13 februari VVD, D66 en CDA hebben woensdag het vertrouwen in de Flevolandse gedeputeerde Ad Meijer opgezegd. ,,We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de bestuursstijl van de heer Meijer niet aansluit bij de Flevolandse bestuurscultuur", zeggen de drie partijen. ,,Daardoor is het hem niet gelukt om tot een constructieve samenwerking te komen. Wij betreuren dat bijzonder."